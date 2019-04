Mann kocht auf A3 in Unterfranken Würstchen: Am Mittwochvormittag (24. April 2019) ist es auf der A3 bei Stockstadt am Main (Aschaffenburg, Bayern) zu einer Kochaktion auf dem Seitenstreifen gekommen. Gegen 11 Uhr stellte ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Seitenstreifen der Autobahn ab und kochte sich Würstchen mit seinem Gaskocher.

A3 bei Aschaffenburg: Lebensgefahr auf dem Seitenstreifen

Wie die örtliche Polizei berichtet, kochte der Mann im Bereich einer Baustelle in Fahrtrichtung Frankfurt. Dort soll der Schwerverkehr über die Nebenfahrbahn geleitet werden. Laut den Behörden begab sich der Lkw-Fahrer in Lebensgefahr: Der Luftzug, der durch schnell vorbeifahrende Fahrzeuge entstand, störte ihn dabei wenig. Die Polizei belehrte den Mann ausdrücklich. Er muss nun eine Geldstrafe von 100 Euro zahlen.

