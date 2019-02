A3 bei Aschaffenburg: Türkische Hochzeitsgesellschaft legt komplette Autobahn lahm

Eine türkische Hochzeitsgesellschaft feierte die Eheschließung auf besondere Art - und legte die komplette A3 bei Aschaffenburg lahm: Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die türkische Hochzeitsgesellschaft am Freitag gegen 16.30 Uhr an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 auf und befuhr diese bis zur Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in seiner Pressemeldung schreibt, verlangsamte die Fahrzeug-Kolonne mit rund 15 Fahrzeugen mit Aschaffenburger (AB), Darmstädter (DA) und Gelnhausener (GN) Kennzeichen, welche allesamt mit türkischen Landesflaggen geschmückt waren, ihre Fahrt in der Einhausung der Autobahn.

Die Beteiligten führten riskante Bremsmanöver durch und fuhren hierbei nebeneinander. Zudem gaben sie mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Erst vor wenigen Tagen feierte eine türkische Hochzeitsgesellschaft ähnlich ausgefallen: Auch sie legten den Verkehr auf einer Autobahn lahm, in diesem Falle auf der A7.

Mehrere Polizeistreifen suchten die Fahrzeugkolonne

Nach Eingang der ersten Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich mehrere Streifen der Verkehrspolizei Aschaffenburg und umliegender Dienststellen auf die Suche nach der Fahrzeugkolonne. Diese hatten sich nach dem Verlassen der Autobahn aufgeteilt und auf das Stadtgebiet Aschaffenburg verteilt. Neben vereinzelten Fahrzeugen konnte auch der Großteil der Kolonne inklusive dem Brautpaar in der Würzburger Straße kontrolliert werden.

Bei der Hochzeit dabei: Feuerwerk, Schlagring und Schreckschusspistole

In den Fahrzeugen der Hochzeitsgesellschaft konnten unter anderem eine Schreckschusspistole samt Munition, nicht zugelassene Feuerwerkskörper sowie ein Schlagring sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und eindringlicher Belehrungen konnten die Fahrzeuge weiterfahren.

Die Fahrzeugführer müssen sich nun unter anderem wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung sowie diverser Verstöße nach dem Waffengesetz verantworten.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach führt die weiteren Ermittlungen und ist nun auf der Suche nach Zeugen und weiteren Geschädigten:

Wer wurde in der Einhausung durch die Fahrzeugkolonne ausgebremst oder gefährdet?

Wer konnte die Fahrzeuge in der Einhausung und die Schüsse beobachten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Telefonnummer 06021/8570 zu melden.