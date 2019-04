A3: Hochzeitskleider zu schwer - massiv überladener Kleintransporter gestoppt

Am Dienstag wurde gegen 17.30 Uhr ein Kleintransporter mit einem Anhänger auf der A3 im Landkreis Aschaffenburg angehalten und überprüft. Der Fahrer gab an, von einer Hochzeitsmesse zu kommen. Die geladenen Brautkleider wollte der Fahrer in die Ukraine transportieren.

Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass das Gespann deutlich überladen war. Der Kleintransporter, der für 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen war, wog insgesamt 3870 Kilogramm.

Überladung um 257 Prozent

Eine Wägung des Anhängers zeigte eine deutliche Überladung: Der Anhänger, der für ein Gesamtgewicht von 750 kg zugelassen war, brachte nach Abzug von Toleranzen 1930 Kilogramm auf die Waage - eine Überladung von 257 Prozent.

Ein Reifen des Anhängers war zusätzlich nicht mehr verkehrstüchtig. Deshalb haben die Beamten die Weiterfahrt des Fahrzeugs unterbunden.

