Am vergangenen Wochenende ist ein 30-Jähriger im unterfränkischen Aschaffenburg lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag (23. Januar 2020) berichtet, verpasste ein zunächst Unbekannter dem 30-Jährigen in der Nacht auf Sonntag (19. Januar 2020) einen Faustschlag. In der Folge stürzte der Geschädigte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Der Gesundheitszustand des Mannes verschlechterte sich in den Tagen nach der tätlichen Auseinandersetzung derart, dass der 30-Jährige nun in Lebensgefahr schwebt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg machte in der Zwischenzeit zwei Tatverdächtige ausfindig - dennoch suchen die Beamten weiterhin nach Zeugen.

Was war geschehen?

Passanten hatten am Sonntagmorgen, gegen 02.20 Uhr, beobachtet, wie der 30-Jährige nach einem Faustschlag durch einen zunächst Unbekannten stürzte und sich dabei eine Kopfplatzwunde zuzog. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Schwerwiegende Verletzungen konnten dort jedoch zunächst nicht diagnostiziert werden. Erst in den folgenden Tagen verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 30-Jährigen rapide. Inzwischen besteht Lebensgefahr.