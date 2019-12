Seit Heiligabend (24. Dezember 2019) fehlt von der 16-jährigen Lea-Antonia K. aus Aschaffenburg jede Spur. Die Polizei wendete sich am Montag (30. Dezember 2019) mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Presse - in der Hoffnung, Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Verbleib der 16-Jährigen zu bekommen.

Das Mädchen hatte laut Polizeibericht vor, am Heiligabend Freundinnen zu besuchen und kehrte im Anschluss nicht nach Hause zurück. Die Mutter meldete ihre 16-jährige Tochter am Wochenende als vermisst. Lea-Antonia K. ließ sich am Heiligabend gegen 18.20 Uhr von ihrer Mutter zum Bretanoplatz bringen, um sich dort mit Freundinnen zu verabreden.

Polizei sucht öffentlich nach der 16-Jährigen

Jetzt fehlt von der 16-Jährigen jede Spur. Die Polizei hat in der Zwischenzeit sämtliche Anlaufadressen überprüft und hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Schülerin gesehen hat, soll sich umgehend bei der Aschaffenburger Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-2230 melden.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

16 Jahre alt

schlank, wiegt etwa 50 kg

hat braune, lange, gelockte Haare

trug zuletzt eine schwarze Leggins, schwarz-weiße Schuhe, eine rot-schwarze Jacke mit dunkler Kapuze und einen schwarzen Gürtel

hatte einen schwarzen Rucksack bei sich

trägt eine Brille mit schwarzer Fassung

