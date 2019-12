16-Jährige seit Weihnachten spurlos verschwunden: Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Seit Heiligabend (24. Dezember 2019) fehlte von dem 16-jährigen Mädchen aus Aschaffenburg jede Spur. Die Polizei wendete sich am Montag (30. Dezember 2019) mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Presse - in der Hoffnung, Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Verbleib der 16-Jährigen zu bekommen.

Das Mädchen hatte laut Polizeibericht vor, am Heiligabend Freundinnen zu besuchen und kehrte im Anschluss nicht nach Hause zurück. Die Mutter meldete ihre 16-jährige Tochter am Wochenende als vermisst.

Fahndung nach der 16-Jährigen eingestellt

Nun hat das Polizeipräsidium Unterfranken die öffentliche Fahndung nach der 16-Jährigen widerrufen. Das Mädchen wurde im Raum Obernburg am Main von Polizeibeamten wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für alle eingegangenen Hinweise.

