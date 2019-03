10.000 Euro Schaden in Aschaffenburg: Mann in eigener Wohnung verhaftet

In der Nacht von Sonntag auf Montagbrannte in Aschaffenburg ein Auto aus. Mittlerweile befindet sich laut Polizeibericht ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Kriminalpolizei ermittelte beim Fahrzeugbrand

Am Montagmorgen gegen 5 Uhr entdeckten Zeugen den lichterloh brennenden Nissan auf einem Parkplatz im Bessenbacher Weg. Die Ursache für den Fahrzeugbrand in der Aschaffenburger Innenstadt war zunächst unklar. Daher ermittelte die Kriminalpolizei in dem Fall.

Beamte nahmen den Verdächtigen in seiner eigenen Wohnung fest

Den Beamten erschloss sich schnell, dass der Nissan Qashqai vorsätzlich angezündet wurde. Der Tatverdacht der Polizisten gegenüber einem 31-Jährigen erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erlies der zuständige Ermittlungsrichter am Donnerstag die notwendigen Beschlüsse, um den Mann festzunehmen. Am Donnerstagmorgen nahmen Polizisten den Verdächtigen in seiner Wohnung in Gewahrsam.

Verdächtiger wegen Verdacht auf vorsätzlicher Brandstiftung in Untersuchungshaft

Noch am Donnerstagnachmittag musste sich der 31-Jährige dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht verantworten. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den geständigen 31-Jährigen wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung. Im Anschluss brachten Polizisten den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt.

