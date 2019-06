Zwölfter Inselrock mit den Motorradfreunden

Die Motorradfreunde Eltmann laden ein zum Bikertreff: Der zwölfte Inselrock findet am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, statt und ist nicht nur für Motorradfahrer gedacht. Die Veranstaltung kann bei freiem Eintritt auf der Mainhalbinsel besucht werden, wie die Motorradfreunde mitteilten.

Die ersten Camper treffen sich bereits an Fronleichnam auf dem Gelände und können dann gemeinsam zur Wallburg gehen, an der bei gutem Wetter das Fronleichnamsfest stattfindet.

Am Freitag, 21. Juni, beginnt die Veranstaltung um 10 Uhr mit einer geführten Ausfahrt für Motorradfahrer in die Fränkische Schweiz mit Hans Pflaum als "Tourguide". Alle, die nicht mitfahren möchten, dürfen sich auf einen gemütlichen Lagerfeuerabend ab 18 Uhr freuen. Ab 21 Uhr spielt die Band "Zero".

Am Samstag, 22. Juni, findet um 10 Uhr eine erste Ausfahrt statt, danach um 14 Uhr die zweite Ausfahrt. Während einer Pause wird es für die Motorradfahrer eine gemeinsame Andacht geben, die Jürgen Blechschmidt hält; er ist der Dekan des evangelischen Dekanats Rügheim.

Bei den Ausfahrten kann jeder Interessierte mitfahren. "Es wird auch auf die ,gemütlichen' Fahrer Rücksicht genommen", versichern die Veranstalter. Wer nicht mitfährt, kann sich bei Kaffee und Kuchen stärken.

Beim Abend am Lagerfeuer gibt es dann erneut Live-Musik. Die Band "Basement 12" spielt.

Essen und Trinken

Am Sonntag, 22. Juni, wird nochmals für alle Teilnehmer ein reichhaltiges Bikerfrühstück aufgetischt. An allen Tagen wird beim Inselrock immer ein besonderes Essen geboten: nicht nur das Übliche, sondern eine Auswahl an frisch zubereiteten Speisen, auch für Vegetarier.

Weitere Informationen gibt es im Internet (www.motorradfreunde-eltmann.de). Der Inselrock findet bei jedem Wetter statt. red