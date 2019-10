Am Freitagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth in Untersteinach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei hielten sich erfreulicherweise nur zwölf Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer. Sie erhielten alle ein Verwarnungsgeld. Der Schnellste passierte die Kontrollstelle mit 72 Sachen. pol