Zwölfjähriger ist scharf auf Süßes

In einem Supermarkt in der Mainau kam es am Mittwochmorgen zu einem Ladendiebstahl. Hierbei konnte eine Verkäuferin einen zwölfjährigen Jungen beobachten, wie er einige Produkte aus dem Regal nahm und diese in seinen Turnbeutel steckte. Anschließend ging er an der Kasse vorbei und wollte den Markt verlassen. Es stellte sich heraus, dass der Junge unbezahlte Süßigkeiten im Wert von mehr als zehn Euro eingesteckt hatte. Da der Junge minderjährig ist, wurde er von Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels belehrt und anschließend seinen Eltern übergeben.