Zwölfjährige Radlerin prallt gegen Auto

Bei einem Unfall an der Kreuzung Hans-Maier-Straße/Steggasse ist am Dienstagmorgen ein zwölfjähriges Kind verletzt worden. Das Mädchen befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg, der parallel zur Hans-Maier-Straße verläuft. Beim Überqueren der Kreuzung an der Abzweigung zur Steggasse missachtete die Schülerin die Vorfahrt eines 55-jährigen VW-Fahrers, der zeitgleich im Begriff war, in die Steggasse abzubiegen. Der Autofahrer konnte eine Kollision mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern. Durch den Verkehrsunfall zog sich die Zwölfjährige mehrere Prellungen zu, konnte aber noch an der Unfallstelle in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. pol