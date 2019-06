Zwölfjährige Ladendiebin

Erwischt wurde eine zwölfjährige Schülerin aus Erlangen, als sie am Mittwochabend in einem Geschäft in Erlangen-Bruck "lange Finger" machte. Das Mädchen wurde von den Angestellten des Ladens angehalten, als es Waren im Wert von etwa sieben Euro unter dem T-Shirt versteckt an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Die Diebin wurde von verständigten Polizeibeamten an ihre Eltern überstellt. Die Zwölfjährige ist nach dem deutschen Strafrecht zwar als Kind schuldunfähig, doch neben der Vorlage einer Diebstahlsanzeige bei der Staatsanwaltschaft und der Verständigung des Jugendamtes bekommen auch Minderjährige in der Regel Hausverbote für die betroffenen Geschäfte. pol