Zwölf weitere Vorschulkinder fit in Sachen Stadtbibliothek

"Eine super Aktion"



Achtung! Führerscheinneulinge kurven durch die Hammelburger Stadtbibliothek! Zwölf aufgeregte Vorschulkinder des Kindergartens St. Georg aus Diebach machten ihren " Führerschein "" - für die Bibliothek. Sie kennen sich aus in der Bücherei, wissen, wo die Tierbücher und die Spiele stehen oder wie man Bücher richtigherum ins Regal stellt. In den vergangenen Wochen hatten die Vorschulkinder dreimal ihre "Pippilothek"" besucht und eine Menge über die verschiedenen Bücher und das Ausleihen gelernt.Bibliotheksleiterin Karin Wengerter erklärte zusammen mit Maskottchen Kalli Karnickel den kleinen Besuchern auf spielerische Weise die Bibliothek und las ihnen zur Belohnung immer eine Geschichte vor. Im Leserucksack landete zum Schluss ein Buch zum Ausleihen.Beim kniffligen Abschlusstest konnten die Kinder ihren Eltern zeigen, was sie gelernt hatten. Stolz nahmen sie den persönlichen "Bibliotheksführerschein" entgegen. "Eine super Aktion zur Leseförderung - wir kommen gerne wieder!" fand Kindergartenchefin Alexandra Schmidbauer.Der Kindergarten Diebach bildete den Abschluss einer Reihe von Kindergärten , deren Vorschulkinder alle die Aktion bibfit nutzten.