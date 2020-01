Zwölf-Tonner mit zu viel Ladung an Bord

Bei einer Schwerlastkontrolle hielten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2191 einen Zwölf-Tonnen-Lkw an. Hierbei stellten sie fest, dass die Ladung von Steinen und Maschinenteilen völlig ungesichert auf der Ladefläche gestapelt war. Dem 44-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt erst nach Umschlichtung und ordnungsgemäßer Sicherung gestattet. Allerdings wog der Lkw mit Ladung auch jetzt noch mehr als neun Tonnen, was eine Missachtung der Durchfahrtsbeschränkung im dortigen Bereich darstellt. Der Fahrer erhält eine entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die verkehrsrechtlichen Vorschriften. pol