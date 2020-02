Zwölf Steinchen für Theresienstadt

Das jüdische Museum in Kleinsteinach (Gemeinde Riedbach) lädt zu einem Vortrag ein. "Mit dem Fahrrad nach Theresienstadt" lautet der Titel, wie das Museum mitteilte.

Auf einem "Jakobsweg" der anderen Art mit zwölf Steinchen im Gepäck werden nach über 800 Kilometern Wegstrecke Bilder und Eindrücke wiedergegeben. Der Vortrag findet am Freitag, 13. März , um 19.30 Uhr in der alten Schule gegenüber der Kirche in Kleinsteinach statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Referent ist Klaus Bub, Heimatforscher aus Maßbach. Er erforscht seit über zehn Jahren die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden in Maßbach und Poppenlauer und bewahrt sie vor dem Vergessen.

Worum geht es in seinem Vortrag in Kleinsteinach? Nach jüdischer Tradition legt man beim Friedhofsbesuch auf dem Grabstein des Verstorbenen ein Steinchen nieder. Um dies für die im Konzentrationslager Theresienstadt ermordeten Juden aus Maßbach und Poppenlauer zu tun, fuhr der Chronist Klaus Bub aus Maßbach mit zwölf Steinchen aus der Heimat 2015 mit dem Fahrrad nach Theresienstadt. Unterwegs, ohne Hotel und Komfort, folgte er weitgehend der Eisenbahnroute, auf der die Deportationstransporte einst rollten. "Nach diesem Jakobsweg der anderen Art und nach über 800 Kilometern Wegstrecke können seine Bilder und er uns einiges erzählen", erklärt das jüdische Museum in Kleinsteinach zu der Veranstaltung in der Gemeinde Riedbach. red