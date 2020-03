Zwölf neue Nachwuchstrainer

Zwölf weitere Schüler des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums können sich ab sofort DFB-Junior-Coach nennen. In feierlichem Rahmen erhielten die Trainerneulinge ihre Zertifikate. Die Übergabe nahmen BFV-Ehrenamtsreferent Siegfried Tabbert und Ausbildungsleiter Michael Kern, zugleich Lehrer am MGF, vor.

Vorangegangen war eine 18-monatige Ausbildung im Zuge des P-Seminars "Trainer werden und Trainer sein". Neben wissenschaftlichen Grundlagen wie Kondition, Koordination, Technik und Taktik standen dabei auch rechtliche Fragen, Aspekte der Sportmedizin oder Grundzüge der Spielbeobachtung im Fokus. Zudem organisierten die Absolventen zahlreiche Fußballturniere am MGF.

"Ich gratuliere euch im Namen des Bayerischen Fußballverbandes ganz herzlich zu eurer Leistung und würde mich sehr freuen, wenn man den einen oder anderen von euch in der Zukunft auch einmal an der Seitenlinie eines Fußballfeldes wiederfinden würde", so BFV-Vertreter Tabbert. Er verwies auf die Wichtigkeit qualifizierter Nachwuchstrainer und motivierte die Junior-Coaches, Verantwortung zu übernehmen.

Zudem erinnerte Tabbert die Junior-Coaches daran, dass sie mit ihrem erworbenen Zertifikat bereits ein Drittel der Trainer-C-Lizenz für den Bereich Nachwuchsfußball erworben hätten.

Ein Höhepunkt des Ehrennachmittags war die einleitende Gesprächsrunde mit dem ehemaligen Bundesligaspieler und aktuellen Landesligatrainer Armin Eck, der seit vielen Jahren am MGF als Übungsleiter angestellt ist. Dieser stellte den anwesenden Junior-Coaches seine Sichtweise zum Thema "Motivation und Spielvorbereitung" vor. Für Schmunzeln sorgte Eck dabei unter anderem, als er von einer besonderen Motivationsspritze durch den ehemaligen Bayernmanager Uli Hoeneß erzählte: "Ich wurde in meiner Zeit bei Bayern nach dem ersten Tag des damaligen DFB-Hallenmasters plötzlich aufs Hotelzimmer von Herrn Hoeneß gebeten. Dort machte er mir dann freundlich aber bestimmt klar, was man von einem Spieler des FC Bayern erwartet", so Eck. "Das war für mich natürlich eine unvergessliche Situation. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich am zweiten Tag des Hallenturniers eine ganze Schippe draufgelegt habe", grinste Eck.

Einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung leisteten neben Armin Eck auch Stefan Kolb-Schmidt von WKS-Notfalltraining sowie Thomas Popp und Fulvio Bifano von der SpVgg Bayern Hof.

"Ich freue mich besonders, dass sich auch dieses Mal wieder ein Absolvent dafür entschieden hat, unserer Schule als FSJler erhalten zu bleiben", unterstrich Ausbildungsleiter Kern abschließend die Tatsache, dass Sebastian Ruff die Nachfolge von Elia Bifano und Jan Rodler, Absolventen der beiden vergangenen JC-Ausbildungen, antreten wird. Ruff wird im kommenden Schuljahr das MGF-Trainerteam verstärken und dabei vor allem an den Trainingseinheiten für die MGF-Fußballklassen mitwirken.

Die neuen DFB-Junior-Coaches heißen: Maximilian Jochim, Julian Kolb, Maik Lauterbach, Moritz Limmer, Hannes Näther, Jonas Ott, Nicolas Proschka, Sebastian Ruff, Ben Schlesok, Hannah Söldner, Philip Töpel und Leon Würffel. red