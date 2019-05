Zwölf Geschäfte tauschen Schaufenster

Zwölf Geschäfte der Innenstadt haben sich für ihre Frühjahrs-Aktion am kommenden Samstag etwas Außergewöhnliches einfallen lassen - den Schaufenstertausch. Das heißt, alle teilnehmenden Geschäfte dekorieren jeweils einen Teil ihres Schaufensters mit Waren eines der anderen Geschäfte und umgekehrt. So kann man Lego-Technik vom Ellwanger bei Männermoden Horbaschek finden, die Goldschmiede stellt Kleidung von "Mode für mich" aus, das Bettenhaus Welker setzt sich bei Optik Wagner in Szene. Auch Stefanie Greber (Bücher, Medien & mehr) und Margit Rudert (Naturtextilien Rudert) tauschen (Foto). An diesem Tag werden nicht nur die Schaufenster getauscht, sondern auch die Gutscheine: In jedem der zwölf Geschäfte können die Besucher Gutscheine aller anderen teilnehmenden Geschäfte bekommen, wird mitgeteilt. Foto: Bernhard Panzer