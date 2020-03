Zwölf Corona-Fälle im Landkreis Kronach nachgewiesen

Marco meissner In der Freitagausgabe berichteten wir noch über ein viel zu buntes Treiben auf dem Kronacher Marienplatz. Nun hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem bayernweit den Riegel vorgeschoben. Seit Freitagnachmittag herrscht eine vorläufige Ausgangsbeschränkung.

Landrat Klaus Löffler (CSU) appelliert inständig an die Landkreisbevölkerung, diesen Vorgaben nachzukommen. "Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an, um in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen", so Löffler. "Es braucht die Vernunft, die Einsicht und das Verantwortungsbewusstsein aller. Nur gemeinsam können wir das schaffen."

Im Kreis Kronach gibt es laut Löfflers Aussage vom Freitagnachmittag zwölf Fälle von nachgewiesenen Infektionen. Sieben neu festgestellte Infizierte vom Donnerstag und Freitag waren Kontaktpersonen in einem der ersten Fälle, beim jüngsten Betroffenen handelt es sich um einen Tirol-Rückkehrer aus dem südlichen Landkreis. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz hatte am Freitag eine Lagebesprechung im Landratsamt. Wie Landrat Löffler dabei betonte, werde der Auftrag sehr ernst genommen, sich präventiv für den Schutz der anvertrauten Menschen zu engagieren. In weiteren Treffen wird die Gruppe in den nächsten Tagen die erforderlichen Maßnahmen stets aktuell abstimmen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Anfrage des Fränkischen Tags feststellte, wird die Ausgangsbeschränkung nicht dazu führen, dass nun jeder Passant von den Beamten kontrolliert wird.

Diese hätten durchaus ein gutes Auge dafür, wer geschäftigen Schrittes auf dem Weg zur Arbeit ist und wer lieber mit einem Bier in der Hand herumlungern möchte.

Wie der Pressesprecher des Präsidiums weiter feststellt, könnte bei Bedarf auch auf Kräfte der Bereitschaftspolizei zugegriffen werden, um die Kontrollen abzudecken.