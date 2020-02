Zwischenspiel: "Wind, Sand und Sterne"

Ein Zwischenspiel des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau findet am Samstag, 7. März, ab 19.30 Uhr im Kursaal Bad Bocklet statt. Es steht unter dem Motto "Wind, Sand und Sterne". Die Erstausgabe des zur literarischen Moderne zählenden Werkes "Wind, Sand und Sterne" (Originaltitel "Terre des Hommes") von Antoine de Saint-Exupéry erschien 1939. Der französische Schriftsteller setzt sich darin mit seinen eigenen Erlebnissen als Pilot auseinander und geht anhand erlebter Grenzsituationen der Frage nach der Bestimmung des Menschen nach. Kernstück des Buches sind die Kapitel, die seine nord-afrikanischen Wüstenüberflüge beschreiben, bis hin zu jenem schicksalhaften Flug 1935, bei dem er mangels Orientierung etwa 200 Kilometer westlich von Kairo in der Sahara notlandete und vor dem Verdursten durch Beduinen gerettet wurde. Der Schauspieler Martin Spitzweck stellte für seine musikalische Lesung Texte aus diesem und anderen Büchern Saint-Exupérys zusammen, die ein Hohelied der Solidarität und der Menschlichkeit singen. Für die musikalische Komponente sorgen die BKO-Flötistin Isabelle Soulas und die Harfenistin Marlis Neumann mit Stücken französischer Komponisten. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinfo Bad Bocklet, unter Tel.: 09708/707 030, E-Mail (info@badbocklet.de). Foto: Büro Skoda, Darmstadt