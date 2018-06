sek



Eine geführte Wanderung "Zwischen Waldumbau und Urwald - Kernzonen im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön" findet am Freitag, 29. Juni, statt. Bei der Wanderung in der Hohen Rhön werden die Kernzonen Schornhecke und Steinkopf besucht und das Thema Waldumbau besprochen. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Wanderparkplatz Schornhecke zwischen Oberelsbach und Ehrenberg. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Die Leitung hat Tobias Ger-lach. Anmeldungen beim Veranstalter "Biosphären-Infozentrum Haus der Langen Rhön", Tel. 09774/910 260.