Zwischen Udo und Eros

Bei der Höchstadter Lachnacht im vergangenen Jahres erzeugte Andy Ost mit seiner gesungenen Kabarettdarbietung derartige Lachsalven, dass ihn die Kulturgemeinschaft Markt Mühlhausen nun für einen ganzen Abend engagiert hat. Der fränkische Kabarettpreisträger 2015 und deutsche Kabarettpreisträger 2018 ist am Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr zu Gast in der Kulturscheune am Marktplatz.

Die Quintessenz aus Musik-Kabarett, Stand-up-Comedy und Parodie zu einem neuen Genre vereint, das ist Creativ-Comedy aus der Feder von Andy Ost, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Geschichten aus dem Leben werden zu lebenden Geschichten, in denen seine Liebe zu Emotionen und Gefühlen aus seinem Publikum Beteiligte macht.

Mit geschliffenen Wortspielen seziert Andy Ost die heile Welt, um sie nur einen Atemzug später, wieder neu aufzubauen. Eine Melange aus Eros Gaga und Lady Ramazzotti, eine Kreuzung zwischen Robbie Lindenberg und Udo Williams. Charmant, fesselnd und wandelbar wie kaum ein Zweiter, das ist Andy Ost.

Karten gibt es bei der Avia Tankstelle in der Höchstadter Straße in Mühlhausen, verbindliche Reservierungen können auch unter kulturgemeinschaft-muehlhausen@web.de vorgenommen werden. red