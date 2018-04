Zwischen Stappenbach und Kemmern geht es um den Klassenerhalt

Noch sechs Spieltage und etliche Nachholpartien sind in der Fußball-Kreisliga Bamberg zu absolvieren, ehe die Punkterunde 2017/18 am Samstag, 19. Mai, endet. Die größten Hoffnungen auf den Meistertitel kann sich das Trio FSV Buttenheim, SpVgg Stegaurach und SV Zapfendorf machen. Während der Kreisliga-"Dino" ASV Naisa so gut wie abgestiegen ist, bangen sechs weitere Vereine um den Klassenerhalt.

TSV Schlüsselfeld -

TSV Hirschaid

Steil bergab ging es in den letzten Wochen mit dem TSV Hirschaid. Die Ausbeute aus den letzten sechs Begegnungen waren ganze zwei Punkte. In diesem Zeitraum hatte der TSV ein frustrierendes Torverhältnis von 2:12. Sein Vorsprung zur Schleuderplatzzone beträgt nur noch vier Punkte. Der TSV Schlüsselfeld unterlag zuletzt gegen die Harnsbacher mit 0:1 und steht noch mit zwei Punkten weniger als Hirschaid auf der Tabellenleiter (Hinspiel 2:2).

FSV Unterleiterbach -

SpVgg Stegaurach

Mit einem 9:0-Kantersieg im Nachholspiel beim ASV Naisa wahrte der neue Tabellenvierte FSV Unterleiterbach seine Aussichten auf die beiden ersten Plätze. FSV-Spielertrainer Tobias Eichhorn erzielte im ersten Durchgang innerhalb von sechs Minuten einen lupenreinen Hattrick. Im morgigen Knaller des 25. Spieltages treffen die "Lätterbocher" auf den Rangzweiten SpVgg Stegaurach. Spannung pur ist angesagt (2:3).

DJK Gaustadt -

TSV Burgebrach

Nach seinem ersten Heimsieg in dieser Saison gegen den ASV Naisa musste DJK-Torhüter-Neuzugang Matthias Kühhorn bei der 3:6-Niederlage in Buttenheim das Leder gleich ein halbes Dutzend Mal aus dem Netz holen. Der Aufsteiger kassierte mit 58 die zweitmeisten Gegentreffer im Kreis-Oberhaus. Dies ist allerdings für die Jungs von Trainer Erkan Esen noch lange kein Grund, den Vorletzten aus dem Bamberger Stadtteil zu unterschätzen (2:5).

SC Reichmannsdorf -

FSV Buttenheim

Nach einer Durststrecke in der Kreisklasse hat sich der Aufsteiger SC Reichmannsdorf, der einst lange der Landesliga angehörte, rasch in der Bamberger Königsklasse zurechtgefunden. Der FSV Buttenheim, der nach seinem 2:0 gegen Tütschengereuth die Führung auf vier Punkte ausgebaut hat, musste bereits bei der 0:3-Heimschlappe im Hinspiel erkennen, dass der SCR vor keinem Team in der Kreisliga in Ehrfurcht erstarrt.

SV Ober-/Unterharnsbach -

SpVgg Rattelsdorf

Dank einer geschlossenen Teamleistung entführte der Tabellenfünfte SV Ober-/Unterharnsbach mit einem 2:1-Erfolg verdient drei Punkte vom abstiegsbedrohten Neuling SC Kemmern. Damit holten die Steigerwälder aus ihren zwölf Auswärtsspielen immerhin 16 Punkte. Die SpVgg Rattelsdorf hat als Vierter ihre Hoffnungen auf die beiden Vorderplätze noch lange nicht abgeschrieben und wird kämpfen (0:2).

DJK Stappenbach -

SC Kemmern

Abstiegskampf pur wird den Zuschauern in Stappenbach geboten. Beide Mannschaften schweben nach ihren beiden letzten Niederlagen in höchster Abstiegsgefahr. Die Platzherren sind mit 23 Punkten Rangzwölfter. Mit einem Zähler weniger rangiert der SC Kemmern auf dem drittletzten Platz - und zwar gleichauf mit der DJK Teutonia Gaustadt. Eine torlose Punkteteilung wie im Hinspiel würde beiden Teams in der jetzigen Situation nur wenig nützen.

SV DJK Tütschengereuth -

SV Zapfendorf

Trotz energischer Gegenwehr konnte der SV DJK Tütschengereuth beim Spitzenreiter FSV Buttenheim jüngst die 0:2-Niederlage nicht verhindern. Die Platzherren schweben nach dieser erneuten Schlappe weiterhin in höchster Abstiegsgefahr. Gegen die DJK Stappenbach musste der SV Zapfendorf zuletzt alles geben, um mit 3:1 die Nase vorne zu behalten. Im Hinspiel setzte sich der SVZ deutlich mit 3:0 durch.

ASV Sassanfahrt - ASV Naisa

Bereits seit vielen Wochen hält der ASV Naisa im Bamberger Kreis-Oberhaus die "rote Laterne" hoch. Für den personell gebeutelten Traditionsklub aus der fränkischen Toskana geht es für den Rest dieser Saison eigentlich nur noch darum, sich einigermaßen ehrenvoll aus der Kreisliga Bamberg zu verabschieden. Der Neuling ASV Sassanfahrt unterlag zwar zuletzt bei der SpVgg Rattelsdorf mit 0:2, liegt aber mit dem neunten Platz voll im Bereich seines gesetzten Plansolls (1:1).