Zwischen Schornhecke und Steinkopf

Eine Wanderung über Berghuten vorbei an Rinderherden und durch alte Buchenwälder mit dem Ranger Hubert Heger bietet das Biosphärenreservat Rhön am Sonntag, 9. September, an. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Schornhecke. Der Weg führt über unwegiges Gelände und Geröllhalden. Die Wegstrecke umfasst etwa sechs Kilometer mit einem Höhenunterschied von 200 Metern. Infos gibt es beim Biosphärenreservat Rhön, Tel.: 06654/ 961 20, info@br-rhoen.de. sek