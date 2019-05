Zwischen Pkw und Zaun eingeklemmt

In Gehülz wurde am Montag eine Frau von ihrem eigenen Pkw eingeklemmt. Die Geschädigte hatte ihren Daimler am Fahrbahnrand abgestellt und nicht ausreichend gesichert. Als der Pkw sich in Bewegung setzte, öffnete die 57-Jährige die Tür, um die Handbremse zu ziehen. Dabei wurde die Frau zwischen ihrem Fahrzeug und dem Gartenzaun eingeklemmt. Sie erlitt nur leichte Prellungen am linken Fuß.