Zwischen Niederfüllbach und Zeickhorn wieder freie Fahrt

Vom Staatlichen Bauamt Bamberg kommt eine für viele Verkehrsteilnehmer erfreuliche Mitteilung: Am Montag, 4. November, wird die Vollsperrung der B 303 zwischen Niederfüllbach und Zeickhorn im Laufe des Vormittags wieder aufgehoben. Das Staatliche Bauamt hat auf dieser Strecke den Oberbau erneuert. Dabei war der Abschnitt vollkommen gesperrt, die Umleitungen waren weiträumig. Vor allem die Einwohner von Grub am Forst hatten weite Umwege über die A 73, B 4 und B 289 in Kauf zu nehmen.

Bei den Bauarbeiten auf der circa 4,3 Kilometer langen Baustrecke mit zwei Anschlussstellen wurde unter anderem auf 36 500 Quadratmetern Asphalt gefräst, 9700 Tonnen Binder- und Deckschichten wurden eingebaut sowie die Schutzeinrichtungen wie Leitplanken auf einer Länge von 7400 Metern erneuert. Bis Ende dieser Woche könnten diese Arbeiten so weit abgeschlossen werden, dass die Vollsperrung am Vormittag des 4. November aufgehoben werden könne, teilt die Behörde mit. Durch noch auszuführende Restarbeiten könne es jedoch in der Folgezeit zu zeitlich befristeten Verkehrsbehinderungen kommen. "Das Staatliche Bauamt Bamberg bedankt sich für das Verständnis der Verkehrsteilnehmer, insbesondere wegen der notwendigen weiträumigen Umleitungsstrecken und der erschwerten Erreichbarkeit der anliegenden Orte", heißt es in der Mitteilung. red