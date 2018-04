Zwischen Macht und Moral

Im Hemhofener Jugendtreff "Die Insel" führt eine Laientheatergruppe aus Schülern und Studenten am Freitag, 11. Mai, um 20 Uhr das selbst verfasste Stück "Habemus Papam" auf.

Der Heilige Vater ist tot ... die Kardinäle treffen sich zum Konklave in Hemhofen und stehen dort auf der Theaterbühne, bis weißer Rauch aufsteigt. Die Zuschauer können dabei sein, wenn Papst Amicus I. "mit Freude und Dankbarkeit das Erbe des großen Petrus ..." antritt, während Kardinal Nero schon am heiligen Stuhl sägt. Es ist zu hören, wie eine göttliche Stimme das menschliche Treiben kommentiert, und zu sehen, was passiert, wenn die Menschen zwischen Macht, Moral und Liebe zermalmt werden.



Von Musik beseelt

Während "Die Geschlossene Gesellschaft" aus dem vergangenen Theatersommer über weite Strecken von Wortgewittern geprägt war, ist "Habemus Papam" beseelt von Musik aus verschiedensten Epochen und Stilrichtungen, heißt es in der Pressemitteilung des Jugendtreffs. Das Stück spielt im Vatikan und vor der Kulisse eines vermeintlichen Richtungswechsels in der katholischen Kirche, weist aber darüber hinaus und interessiert sich dafür, was die Menschen antreibt, wenn sie lügen, lieben, morden oder zumindest darüber nachdenken.

Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 12. Mai, im "Schwarzen Adler" in Hetzles, Hauptstraße 12, und am Mittwoch, 16. Mai, in der Aula der Wirtschaftsschule Erlangen, Artilleriestraße 25, jeweils um 20 Uhr. Beteiligt sind in den himmlischen Rollen Klaus Oberle und Virginie Gèlis, in den irdischen Rollen Stefan Raab, Sybille Beiß, Alexander Menhofer, Lisa Scrima, Melissa Rahman, Juli Märker sowie der Autor und Regisseur Harald Hörndler mit Souffleuse Ramona Greif. red