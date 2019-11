Einen Vortrag von Vicente Such-Garcia mit dem Titel "Zwischen Hungerkrisen und Bioboom - Essen und Arbeit in den Jahren 1917/18 bis zur Gegenwart" gibt es am Sonntag, 10. November, in Schroeder's Buchcafé in Wildflecken. Beginn ist um 15.30 Uhr. Anmeldungen können unter Tel. 09745/930 01 80 oder mail: schroeder-verlagsbuchhandlung@gmx.de erfolgen. sek