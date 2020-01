Das Frauenensemble "Ton-Art" (als Gruppierung der "Happy Voices" Uttenreuth) konzertiert zusammen mit dem Männerensemble "Men's Voices" (Gruppierung des Männergesangsvereins Eschenau) in der Kirche "Zu unserer lieben Frau" in Dormitz am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Das Motto des Benefizkonzerts lautet "Zwischen Himmel und Erde". Der Eintritt ist frei. Spenden werden zugunsten der 2018 teilweise herabgestürzten Kirchendecke sowie zur Kirchensanierung im Rahmen der Spendenaktion "Unter einem Dach" gesammelt. Das kleine Frauenensemble "Ton-Art" gründete sich vor vier Jahren unter der Leitung von Udo Reinhart. Es besteht aus 14 Frauen aus dem Raum Erlangen-Nürnberg-Forchheim und widmet sich anspruchsvoller und ausgefallener Chormusik. red