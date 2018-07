Zwischen Himmel und Erde

Bei schönem Wetter geht man in die Luft, könnte man sagen. In Haßfurt ist das durchaus wörtlich zu nehmen. Immer wieder schweben Fallschirmspringer über dem Gelände des Flugplatzes und setzen dann - meist sanft- auf der Erde auf. Das Fallschirm-Sport-Zentrum ist in Haßfurt angesiedelt. Foto: René Ruprecht