Zwischen Frust und Zuversicht

Aufbruchstimmung auf der einen, Frust auf der anderen Seite. Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Kronach (VLF) hatte seine Hauptversammlung und nutzte diesen Anlass auch für Diskussionen. Im Rahmen seines Tätigkeitsberichtes bedauerte Geschäftsführer Guido Winter den Rückgang der Mitgliederzahlen.

Für die Aufbruchstimmung sorgte das Referat von Landwirtschaftsdirektor Rainer Prischenk, der über den neuen Bereich Ernährung und Landwirtschaft an der Regierung von Oberfranken und die damit verbundenen Vorteile sprach.

Frust von der Seele dagegen redete sich der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Erwin Schwarz. Er nahm das Volksbegehren über die Bienenrettung zum Anlass und meinte: "Alles nur Polemik. Diskutiert wird nur über Tierwohl, das ist doch nicht realistisch!" Weiter sprach er auch über "Frust in der Führungsriege des oberfränkischen Bauernverbandes" und ergänzte: "Die Landwirtschaft ist immer der Buhmann. Aber wer redet über Mähroboter in den Gärten und nicht vorhandene Obstbäume? Außerdem darf man Tiere doch nicht da suchen, wo sie gar nicht sind."

Zuversicht dagegen strahlte Rainer Prischenk aus. Er warnte eingangs zwar vor einem "trockenen Thema", schob aber - mit Blick auf eine Bayernkarte - den ersten Scherz hinterher: "Die meisten Regierungen sitzen immer am Rand eines Regierungsbezirkes, so dass sie gleich flüchten können." Da in allen bayerischen Regierungsbezirken ein kompletter Bereich für Landwirtschaft und Ernährung eingerichtet worden sei, stehe man jetzt vor einer großen Herausforderung. Man müsse Aufbauarbeit leisten und Mehrwert generieren.

In der Folge sprach er über die beiden Sachgebiete, die man vorerst beackern müsse. "Das erste Thema betrifft die Agrarstruktur und die Umweltbelange in der Landwirtschaft und das zweite die Bildung und Diversifizierung (Vielfalt und Abwechslung) in der Land- und Hauswirtschaft. Mindestens ein zusätzliches Sachgebiet wird noch folgen." Prischenk erläuterte auch die Aufgaben, denen man sich jetzt stellen müsse, und wies darauf hin, dass man "für manche Bereiche absolut zuständig und für andere mitwirkend, beratend und aufklärend" tätig sei. Mit neun Mitarbeitern arbeite man derzeit mit Hochdruck am Aufbau und Prischenk freute sich, auch einen Juristen mit an Bord zu haben, der sich um schwierige Einzelfragen kümmern könne.

Einfach gesund und lecker

Er nannte Aufgabengebiete wie Umwelt-, Natur- und Artenschutz, das Veterinär- und das Jagdwesen. Auch um Gewässerschutz und Ernährungssicherstellung müsse man sich kümmern. In diesem Zusammenhang stellte er eine zwar ernst gemeinte Frage, sorgte damit aber unabsichtlich für den Running Gag des Abends: "Was gehört im Katastrophenfall in einen Kühlschrank?" Antwort aus der Versammlung: "Eiskaltes Bier." Das zweite Sachgebiet betreffe die Ernährungsbildung und Gemeinschaftsverpflegung sowie den Bereich Hauswirtschaft. Hier möchte der leitende Landwirtschaftsdirektor gerne eine "Message" (Botschaft) an die Schulen rüberbringen: Es muss einfach gesund und lecker gehen."

Er sprach auch über die Zuständigkeit für Bildung in der Land- und Hauswirtschaft und definierte am Ende das Ziel so: "Wir müssen den Diplomatenstatus verlassen und hin zur klaren Weisungsbefugnis. Außerdem muss es eine Änderung der Ämterverordnung geben." Sein Ausblick war auf eine "Profilschärfung, klare Strukturen, Bildung eines Netzwerkes, Controlling und die Vermeidung eines weiteren Wasserkopfes" ausgerichtet.

Mit Blick auf den anhaltenden Strukturwandel und den damit verbundenen Rückgang der Auszubildenden, ehrte Geschäftsführer Guido Winter folgende Personen:

Abschluss als Landwirte: Patrick Löffler (Wilhelmsthal), Frank Frauenhofer (Küps), Robin Huth (Weißenbrunn), Andreas Wittmann (Ludwigsstadt).

Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau: Peter Sieber (Ludwigsstadt).

Landwirtschaftsmeister: Lukas Böhner (Marktrodach), Christian Schleicher (Wilhelmsthal), Johannes Nickel (Pressig).

Meisterin der Hauswirtschaft und Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung: Evelyn Heil (Mitwitz).

Winter endete mit den optimistischen Worten: "Landwirtschaft hat Zukunft!" Das sah auch Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann nicht anders. Nachdem sie kurz auf das neue Hochschulangebot in Kronach und auf die Bewerbung zur "Öko-Modellregion Frankenwald" zu sprechen kam, meinte sie: "Bildung ist immer auch Bewusstseinsbildung."

Der neue Bezirksvorsitzende des VLF Oberfranken, Mario Güldner, hatte fast schon etwas Mitleid mit sich selbst: "Ich bin erst 34, aber muss schon eine große Bürde tragen." Er wolle, gemeinsam mit allen Verantwortlichen, vorrangig und aktiv an der Weiterbildung arbeiten.

Maria Löffler