Unter dem Motto "Vorhang auf" sind am Montag, 17. Februar, um 15 Uhr Samira Spiegel und Nina Scheidmantel im Schüttbau Rügheim zu Gast.

Der Kulturverein Rügheim als Veranstalter bezeichnet beide Musikerinnen als "außergewöhnliche Talente am Klavier". Samira Spiegel spielt außerdem Geige. Sie brillierten in unzähligen Konzerten und Wettbewerben im In- und Ausland und konzertierten in namhaften Konzertsälen. Beide studierten an der Hochschule für Musik in Würzburg. Seit 2013 konzertieren sie als festes Duo regelmäßig zusammen und begeistern das Publikum im Solistischen sowie in der Kammermusik.

Das Programm der beiden jungen Musikerinnen beinhaltet Stücke, die den Interpretinnen seit Jahren besonders am Herzen liegen. Johannes Brahms schrieb insgesamt nur drei Violinsonaten, von denen die Sonate in G-Dur die erste ist. Sie befindet sich in einem seltsamen Schwebezustand zwischen Dur und Moll, zwischen blühender Innigkeit und verhaltener Melancholie. Das zweite Stück des Programms bildet die wohl bedeutendste französische Violinsonate des Fin de siècle, César Francks Sonate in A-Dur.

Der Eintritt für das Konzert ist frei. Der Kulturverein lädt ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen im Martin-Luther-Haus ein (Anmeldung dazu bei Traudi Wießler, Ruf 09523/6140). red