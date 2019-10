Zwischen Beruf und Burnout

In der sogenannten Rushhour des Lebens kommen viele Eltern an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Die Folgen sind Überforderung, Stress und Erschöpfung. Wie lässt sich der Alltag so gestalten, dass man besser mit den heutigen Anforderungen umgehen kann? Antworten darauf will der Verein Montessori-Pädagogik Forchheim am Donnerstag, 24. Oktober, finden. Nach einem Vortrag mit Handlungsempfehlungen für den Alltag werden Fallbeispiele diskutiert. Referentin ist Simone Salzbrenner, promovierte Soziologin. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Montessori-Schule Forchheim, Egloffsteinstraße 33. red