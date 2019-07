Zwischen Anschlussstelle und Kreisverkehr wird es eng

Im Bereich zwischen der westlichen Anschlussstelle Hirschaid der A 73 und dem Kreisverkehr Hirschaid wird derzeit die Fahrbahn erneuert. Momentan werden Arbeiten am rechten Fahrstreifen unter halbseitiger Sperrung des Gesamtverkehrs ausgeführt, der Verkehr wird in Einbahnstraßenregelung in Richtung Hirschaid geführt, teilt das Landratsamt mit.

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf und den noch ausstehenden Asphaltierungsarbeiten dauert die Sperrung dieses Streckenabschnittes noch bis voraussichtlich 14. August.

Danach beginnen mit dem nächsten Bauabschnitt die Arbeiten auf dem linken Fahrbahnstreifen. In diesem Zusammenhang werden dann auch die Zufahrten zum Pendlerparkplatz und zur Straßenmeisterei/Keller unter halbseitiger Sperrung erneuert. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Straße halbseitig gesperrt und der gesamte Verkehr in Einbahnstraßenregelung in Richtung Hirschaid geführt.

Die Umleitungsstrecken sind in der Örtlichkeit ausgeschildert. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Beachtung gebeten. red