Zwiebelplootzfest zum 140-jährigen Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Reiterswiesen begeht am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, ihr 140-jähriges Jubiläum. Das Zwiebelplootzfest am Feuerwehrhaus startet am Samstag, 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr unterhält das Duo Con Brio. Am Sonntag, 30. Juni, findet nach dem Gottesdienst ein Frühschoppen statt. Um 11.30 Uhr folgt das Mittagessen. Nachmittags ist die Kaffeebar geöffnet. Ab 17 Uhr gibt die Feuerwehrkapelle Reiterswiesen ein Open-Air-Konzert. Für den kleinen Feuerwehrnachwuchs gibt es Spiel und Spaß auf der Feuerwehrwiese mit einer Hüpfburg und ab 14 Uhr die Möglichkeit zur Mitfahrt im Feuerwehrauto. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. sek