Zwiebelplootzfest der Feuerwehr

Das traditionelle Zwiebelplootzfest veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Reiterswiesen am Wochenende 30. Juni/1. Juli. Los geht es am Samstag, 30. Juni, ab 18.30 Uhr mit dem Festbetrieb. Ab 20 Uhr unterhält das Duo "Con Brio" die Besucher. Am Sonntag, 1. Juli, geht es nach dem Gottesdienst mit einem Frühschoppen weiter, ganztägig herrscht Festbetrieb, und für den kleinen Feuerwehrnachwuchs bieten die Organisatoren "Spiel und Spaß auf der Feuerwehrwiese" an. Ab 14 Uhr können die Kinder auf dem Feuerwehrauto mitfahren. Ein Open-Air-Konzert der Feuerwehrkapelle sorgt ab 17.30 Uhr für Stimmung.