Zwergkaninchen suchen Zuhause

Hazel und Chakabuh, geboren am 28. Juni 2017, hängen sehr aneinander, da sie schon ihr ganzes Leben zusammen sind. Die beiden Zwergkaninchen wollen auf jeden Fall zusammenbleiben. Das weiße Löwenköpfchen Chakabuh ist an eCuniculi erkrankt. Seinen bisher einzigen Schub hatte er im Oktober 2018. Durch die schnelle Behandlung geht es ihm sehr gut. Hazel hat bisher keine Symptome gezeigt. Beide Kaninchen sind kastriert und geimpft. Sie sind bisher nur an Wohnungshaltung gewöhnt. Bei Interesse an den Tieren und Fragen gibt das Tierheim Auskunft: Tel. 0951/700927-0 (montags bis freitags, 13 bis 16 Uhr), E-Mail info@tierheim-bamberg.de, Homepage www.tierheim-bamberg.de. Foto: privat