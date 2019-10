Anlässlich des einjährigen Bestehens veranstaltet das Hebammen- und Familienzentrum "Zwergenland", Hauptstraße 17 in Höchstadt, einen Tag der offenen Tür. Am Samstag, 5. Oktober, darf dann von 14 bis 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und Co. mitgefeiert werden. An dem Nachmittag erhält man außerdem durch kostenlose Informationen und Schnupperstunden einen Eindruck vom Angebot des Zentrums. red