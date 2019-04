Zweites Treffen der Adipositas-Selbsthilfegruppe

Im Landkreis Haßberge hat sich auf Initiative einer Betroffenen eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Adipositas gegründet. Das zweite Treffen der neuen Gruppe findet am Donnerstag, 11. April, ab 18 Uhr im Landratsamt Haßberge, in Haßfurt statt. Sammelpunkt ist das Foyer des Landratsamtes. Dies teilt die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KOS) am Landratsamt, Monika Strätz-Stopfer, mit.

"Stark übergewichtige Menschen werden häufig stigmatisiert und ausgegrenzt, wie eine Forsa-Studie belegt", erläutert Strätz-Stopfer. Häufig fühlten sich Betroffene alleingelassen, sozial isoliert oder auch gemobbt. Hier soll die geplante Selbsthilfegruppe Hilfe anbieten. Sich auszutauschen, gegenseitig zu unterstützen, über die Probleme und Herausforderungen zu sprechen, ohne dass die anderen "einen schief anschauen", sind die ersten Ziele dieser Gruppe. Gemeinsam nach Lösungen suchen, sich verstanden und angenommen fühlen sind weitere Wünsche. Aber auch die Informationsvermittlung durch Fachleute wie zum Beispiel aus der Ernährungsberatung oder durch Ärzte soll Inhalt der Gruppentreffen sein.

Nähere Auskünfte

Interessierte Betroffene können sich bei der Leiterin der KOS, Monika Strätz-Stopfer, unter der Rufnummer 09521/27313 melden. Hier erhalten sie dann nähere Auskünfte. Selbstverständlich werden alle Informationen vertraulich behandelt, verspricht die KOS. red