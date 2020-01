Zweites Mahnfeuer

Wegen der großen Unzufriedenheit in der Landwirtschaft und der unveränderten Situation trotz deutschlandweiter Proteste werden am Samstag, 4. Januar, wieder Mahnfeuer von Landwirten angezündet. Auch an der B 22 zwischen Burgebrach und Unterneuses entzünden Bauern aus der Region ab 17.30 Uhr ein Feuer. Es bietet Bürgern die Möglichkeit, sich über die aktuelle Situation der Landwirte zu informieren und gemeinsam über die künftigen Entwicklungen zu diskutieren. Die Veranstalter stellen Getränke und Speisen. red