Zweites Lachmuskeltraining

Einen Zusatztermin gibt es für das Lachmuskeltraining von "Lubber und Babbo" alias Thomas Klug und Matthias Schmelzer, einem fränkischen Spaßduo: Aufgrund der großen Nachfrage sind die Karten für die Veranstaltung am Mittwoch, 2. Oktober, bereits ausverkauft. Daher treten die beiden höchst charmanten "Besserwisser" am Donnerstag, 3. Oktober, ab 16 Uhr noch einmal auf der Kleinkunstbühne "Die Rolle" in Friesenhausen auf, wie die VHS Landkreis Haßberge mitteilt.

Vielbeachtete Auftritte

Bekannt wurden "Lubber und Babbo" durch Auftritte auf Oti Schmelzers "Bescheuerter Weindunstbühne" sowie bei "Franken sucht den Supernarr" und bei "Närrisch eingeschenkt" im Bayerischen Rundfunk.

Wo gibt es Karten?

Wer ihr Programm "Zweiter erster Versuch" sehen möchte, kann bei Musik-Hofmann in Hofheim Karten für diese Zusatzveranstaltung erwerben.

Veranstalter ist die VHS Aidhausen in Kooperation mit dem Verein "Besser gemeinsam leben". red