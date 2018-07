Zweites Konzert der drei Sängerinnen "GIS"

Im Gottesdienstraum der evangelischen Kirche "Zum guten Hirten" fand ein Konzert der besonderen Art statt: Die drei Sängerinnen Georgina Demmer, Iria Schärer und Susanne Goebel - zusammen "GIS" - präsentierten auf außergewöhnliche Weise ihre wunderbar harmonischen Stimmen garniert mit einer Vielzahl von stimmungsvoll eingesetzten Instrumenten. Wer Lust hat, diesen zu Herzen gehenden Ohrenschmaus selbst zu genießen, hat dazu Gelegenheit. Ein ebenfalls besonderer Ort in der Fränkischen Schweiz bietet den Raum für ein zweites Konzert mit den drei Sängerinnen: Am Freitag, 6. Juli, gibt es ein Höhlenkonzert in der Tropfsteinhöhle Sophienhöhle. Beginn ist um 20 Uhr. Kartenreservierung unter www.sophienhoehle.de . red