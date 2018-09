Zweiter Versuch für die Bundesliga-Damen des SKC

Wie bei der Auftaktpleite am vergangenen Wochenende bekommen es die Sportkeglerinnen des SKC Eggolsheim am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga zu Hause mit einem Aufsteiger zu tun. Die Männer wollen ihre rote Laterne in der Landesliga in Helmbrechts abgeben.

Frauen, 2. Bundesliga Mitte

SKC Eggolsheim - SV Wacker Harras

Am Sonntag ab 12.30 Uhr erwartet die Damen nach dem 2,5:5,5 gegen Neustadt ein weiteres Heimspiel gegen einen noch unbekannten Gegner. Während die Eggolsheimerinnen die unnötige Niederlage verkraften mussten, schaffte Harras im ersten Spiel zumindest ein Unentschieden.

Die Anlaufschwierigkeiten auf Seiten der Gastgeberinnen sollten überwunden sein, unter der Woche wurde fleißig trainiert und der Gegner kennt die SKC-Bahnen nicht. All das will sich der Vorjahresaufsteiger gegen den Neuling zunutze machen. "Wir lassen uns vom ersten Spiel nicht entmutigen und wollen mit gewohnter Heimstärke unser Können unter Beweis stellen", sagt die Eggolsheimerin Tamara Burgis optimistisch.

Frauen, Bezirksoberliga Ofr.

SKC Eggolsheim II - SKC BW Kulmbach

Für das erste Heimspiel am Sonntag um 16 Uhr hat sich die Reserve einiges vorgenommen: Mit Kulmbach kommt ein bekannter Gegner der Vorsaison nach Eggolsheim. Mit dem Heimrecht und den Fans im Rücken wollen die Gastgeberinnen den positiven Saisonstart verlängern und dem Habenkonto einen weiteren Sieg hinzufügen.

Männer, Landesliga Nord

SKK Helmbrechts - SKC Eggolsheim

Die Mannen um Kapitän Kai Postler freuen sich auf das erste Auswärtsspiel der Saison, können sie doch erstmals in voller Besetzung antreten. Nachdem beide Mannschaften ihre Auftaktpartien deutlich verloren haben, ist die Begegnung am Samstag um 14 Uhr ein Kellerduell. Die Gäste halten durch das 0:8 gegen Coburg sogar die rote Laterne. Ein Tabellenplatz, den der SKC noch zu gut aus der vergangenen Runde kennt und schnellstmöglich verlassen will.

Steinhoff greift erstmals ein

Mit Frank Steinhoff kommt heute nach beendetem Urlaub auch der zweite Zugang zum Einsatz. "Wir haben die Enttäuschung über das erste Spiel überwunden und blicken positiv in die Zukunft", sagt Trainer Michael Parzefall. Neben dem Duo werden Thomas Hollmann, Christopher Schlund, Christian Will und Markus Hausner in den Landkreis Hof fahren. sp