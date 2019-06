Zweiter Titel für Sander

Die Meisterschaften des Schützengaues Schweinfurt 2019 wurden mit den Titelkämpfen im Bogenschießen im Freien bei der BSG Schweinfurt beendet. Die weiteste Entfernung betrug 70 Meter, die Schülerklasse musste auf einer Entfernung von 25 Metern schießen. Durch das sehr schlechte Frühjahrswetter waren nur 33 Teilnehmer am Start. Einige brachen auch die Meisterschaften ab. Bei den Feuerwaffen sorgte der Sander David Flachsenberger für eine Überraschung: In der Klasse Junioren I holte Flachsenberger in der Kategorie Kleinkalibergewehr (liegend) den ersten Platz. Der Sander Nachwuchsschütze sicherte sich somit bereits seinen zweiten unterfränkischen Titel. dk

Ergebnisse

RECURVEBOGEN Herrenklasse: 1. D. Bartesch (Königsberg) 330, 2. E. Gutgesell (Poppenhausen) 260, 3. F. Bartesch (Königsberg) 257 / Damenklasse: 1. F. Langhammer (Schweinfurt) 594 / Masterklasse: 1. R. Langhammer (Schweinfurt) 602, 2. G. Pflaum (Zeil) 574, 3. S. Pachsteffl (Heilgersdorf) 471 / Seniorenklasse: 1. G. Popp 49, 2. E. Erhard 34 (beide Grafenrheinfeld) / Schülerklasse C, männlich: 1. Liebermann (Heilgersdorf) 59 / Schülerklasse B, männlich: 1. L. Pfeuffer (Forst) 247 / Jugendklasse, männlich: 1. P. Weitz (Heilgersdorf) 166, 2. S. Seufert (Poppenhausen) 2 / Jugendklasse, weiblich: 1. H. Sturm (Poppenhausen) 22 COMPOUNDBOGEN Herrenklasse: 1. T. Müller 615 / Masterklasse: 1. R. Jeßberger (Grafenrheinfeld) 60

Seniorenklasse: 1. J. Pfrang (Grafenrheinfeld) 7 / Schülerklasse: 1. M. Sturm (Poppenhausen) 60 / Jugendklasse: 1. S. Hohmann (Poppenhausen) 56

BLANKBOGEN Herrenklasse: 1. Ba. Brand (Forst) 213 / Damenklasse: 1. Bi. Brand (Forst) 217 / Schülerklasse: 1. I. Hey (Schweinfurt) 70, 2. F. Schmidt (Poppenhausen) 54, 3. A. Scherbach (Schweinfurt) 53 / Masterklasse: 1. M. Neu (Poppenhausen) 437

LANGBOGEN Herrenklasse: 1. Schwanfeld 1301, 2. Schweinfurt 1234 / 1. H. Römmelt (Schwanfeld) 507, 2. P. Wurm Schweinfurt) 495, 3. B. Römmelt 402, 4. M. Büttner 392 (beide Schwanfeld) 5, J. Wurm (Schweinfurt) 386 / Schülerklasse: 1. A. K. Wurm (Schweinfurt) 89