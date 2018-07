Zweiter Platz für Abiturientin des Alexandrinums

Was sind Neophyten?



Zur Förderung von Talenten in den sogenannten MINT-Fächern (die Abkürzung steht für Mathematik Informatik , Naturwissenschaft und Technik) vergibt die Dr.-Hans Riegel-Stiftung regelmäßig Preise für "herausragende Schülerarbeiten", wie es in einer Pressemitteilung heißt.In diesem Jahr gab es 159 Bewerbungen, aus denen eine Fachjury der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) insgesamt 15 Preisträger auswählte.In der Kategorie Chemie, Geographie belegte die diesjährige Abiturientin Larissa Sprigade vom Coburger Gymnasium Alexandrinum den mit 400 Euro dotierten zweiten Platz. Sie hatte sich in ihrer Arbeit mit dem Thema beschäftigt: "Neophyten - eine Gefahr für Ökosysteme oder eine Bereicherung der Artenvielfalt?"Bei der Preisverleihung zeigte sich Elmar Nöth, der Studiendekan an der Technischen Fakultät der FAU, zufrieden mit dem Ergebnis: "Alle eingereichten Arbeiten zeigen, wie kreativ und mit wie viel Freude und Ausdauer Jugendliche an wissenschaftliche Fragen herangehen. Der Wettbewerb honoriert genau dieses Engagement und ermutigt sie, ihren Interessen nach der Schule weiter zu folgen."Die Hans-Riegel-Stiftung geht auf den ehemaligen Mitinhaber des Süßwarenkonzerns Haribo zurück und engagiert sich insbesondere in der Bildungsförderung - "stets mit dem Ziel, junge Menschen bei der Gestaltung ihrer Zukunft zu unterstützen", wie es in der Pressemitteilung heißt.