Zweiter Mann in Haft nach Schlägerei

Nach der handfesten Auseinandersetzung am Faschingsdienstag, 25. Februar, am Coburger Bahnhofsplatz, sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen des Vorfalls. Inzwischen erging auch gegen den zweiten Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Bei dem Streit gerieten am Faschingsdienstag gegen 19.50 Uhr mehrere Personen im Bereich der Treppen auf dem Bahnhofsvorplatz in Streit. Im Verlauf der eskalierenden Auseinandersetzung schlugen zwei Männer auf einen 29-Jährigen ein. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Tatverdächtigen konnten wenig später ermittelt werden. Nachdem bereits gegen einen der beiden am nächsten Tag Haftbefehl ergangen war, erhärtete sich inzwischen auch gegen seinen Komplizen der Tatverdacht. Am Mittwoch nahmen ihn die Kriminalbeamten fest, und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging auch gegen diesen jungen Mann Untersuchungshaftbefehl.

Zur weiteren Aufklärung des versuchten Tötungsdeliktes bitten die Ermittler erneut um Hinweise. Insbesondere suchen die Kriminalbeamten zwei Männer im Alter von etwa 35 bis 45 Jahren, die bei der Auseinandersetzung couragiert eingeschritten sind. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter Telefon 09561/645-0 zu melden. red