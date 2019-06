Kathrin Hamelbeck, Klasse 10 b, des Frobenius-Gymnasiums hat beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen in Französisch den zweiten Landesplatz erreicht. Dafür erstellte sie ein Video in französischer Sprache und musste eine dreiteilige Klausur schreiben, in der Grammatik, Vokabelwissen und Ausdrucksfähigkeit gefragt waren. Neben einem Preisgeld hat sie eine Fahrt nach Dachau gewonnen, wo sie ausgezeichnet wird. red