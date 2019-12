Zweiter Anlauf für Ausbau

Die Gabelsberger Straße (zwischen B 4 und Rummental) soll hergerichtet werden: Sie soll zur verkehrsberuhigten Zone ausgebaut werden; die Böschung soll mit Hilfe von Bohrkernpfählen gesichert werden, ähnlich wie die Straße Am Festungsberg. Das alles sollte rund eine Million Euro kosten und 2019 umgesetzt werden. Auf die Ausschreibung im Februar hin meldete sich nur eine Firma, so dass die Ausschreibung mangels Wettbewerb aufgehoben wurde. Aber schon damals wurden die Kosten nach oben korrigiert: Auf rund 1,4 Millionen Euro. Dieser Betrag ist auch im Haushalt 2020 eingeplant. In der Hoffnung, vor der Winterpause günstigere Angebote für 2020 zu erhalten, wurde im Herbst erneut ausgeschrieben. Vier Firmen meldeten sich, zwei gaben aber gar kein Angebot ab. Nun ist davon auszugehen, dass der Straßenausbau 1,9 Millionen Euro kostet, und der Stadtrat musste am Donnerstag eine Kostenmehrung akzeptieren, kaum, dass er den Haushalt 2020 abgesegnet hatte. Die Stadt kann zwar Zuschüsse für das Projekt erhalten, aber unklar ist noch, in welcher Höhe.

Es gab auch Stimmen, die vorschlugen, noch einmal ein Jahr zu warten: Klaus Klumpers (ÖDP) und Friedrich Herdan (CSU) hatten die Hoffnung, dass es 2020/21 günstigere Baupreise geben könnte. Gerhard Knoch, Leiter Straßenbau beim CEB, teilte diese Ansicht nicht: "Die Bahn wirft 50 Milliarden Euro für Instandsetzungsmaßnahmen auf den Markt ohne Rücksicht auf Kapazitäten", sagte er. In anderen Kommunen hätten Bauamtsleiter von Preissteigerungen um 70 und 100 Prozent berichtet. "Es ist verrückt!" Eine Aufschiebung der Baumaßnahme wurde mit 21 zu 14 Stimmen abgelehnt. Hans-Herbert Hartan (CSU/JC) sah noch einen anderen Aspekt: Angesichts der Kosten "können die Anwohner froh sein, dass es keine Straßenausbaubeitragssatzung mehr gibt." sb