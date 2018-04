Zweite Niederlage in Folge

Nach der 3:9-Niederlage gegen den Spitzenreiter TSV Bad Königshofen II blieb der TTC Rugendorf in der Herren-Bayernliga erneut ohne Punkte. Bei seinem oberen Tabellennachbarn SV DJK Eggolsheim verlor er mit 5:9.



Bayernliga Nord, Herren

SV DJK Eggolsheim -

TTC Rugendorf 9:5

Nach den Doppeln lag Rugendorf mit 1:2 zurück. Schirner/Puzik (gegen Flicek/Herbert) und Hoffmann/Jobst (gegen Szitai/Abel) hatten wenig zu bestellen. Die Holan-Brüder gaben Javurek/Brandtl deutlich das Nachsehen.

Im ersten Einzel stellte sich SV-Spitzenspieler Tomas Flicek schnell auf die unangenehme Spielweise von Pavel Holan ein und besiegte den Rugendorfer ohne Satzverlust. Auch Jan Holan (gegen Jiri Javurek) musste sich 0:3 geschlagen geben. Daniel Hoffmann verlor die ersten beiden Sätze gegen Thomas Szitai in der Verlängerung und den dritten mit 6:11. Durch diese drei Niederlagen lag der TTC mit 1:5 zurück.

Stefan Schirner feierte nach ausgeglichenem Spiel in den ersten beiden Sätzen einen 3:1-Sieg und nährte so die Hoffnungen auf eine Rugendorfer Aufholjagd. Da anschließend aber Alexander Jobst gegen Kenan Abel chancenlos war und Mario Puzik gegen Alex Brandtl im Entscheidungssatz verlor, war der Rückstand auf 2:7 angewachsen.

Jedoch glaubten die Rugendorfer weiter an ihre Chance und feierten drei Fünf-Satz-Siege in Folge. Zunächst hatten sich Jan Holan und Flicek ein hochklassiges und packendes Spitzenspiel geliefert. Im Entscheidungssatz trat der Rugendorfer jedoch dominant auf und holte sich mit 11:3 den Sieg.

Pavel Holan führte gegen Javurek bereits mit 2:0, verlor dann aber den Faden. Sein Gegner übernahm die Initiative und glich zum 2:2 nach Sätzen aus. Im fünften Durchgang führte Holan mit 8:3, musste nach einer Auszeit aber den Ausgleich hinnehmen. Doch der Rugendorfer behielt die Nerven und verwandelte den Matchball zum 11:9.

Stefan Schirner hielt den TTC durch einen Sieg gegen Thomas Szitai im Rennen. Jedoch lag der Gästespieler schnell mit 0:2-Sätzen hinten. Doch dann setzten sich seine knallharten Vor- und Rückhandschläge gegen das Block- und Konterspiel des Eggolsheimer durch. In den folgenden beiden Durchgängen ließ Schirner insgesamt nur sieben Punkte seines Gegners zu und gewann zudem den Entscheidungssatz mit 11:8. Rugendorf war wieder bis auf 7:5 dran.

Allerdings endete hier die Aufholjagd. Daniel Hoffmann musste Marcel Herbert nach vier Sätzen zum Sieg gratulieren. Schon nach drei Sätzen stand die Niederlage von Mario Puzik gegen Kenan Abel fest.

Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt der TTC Rugendorf (5.) den TV Altdorf (7.) zum Saisonfinale.



Ergebnisse: Flicek/Herbert - Schirner/Puzik 3:1 /3:11, 11:5, 11:7, 11:9), Javurek/Brandtl - J. Holan/P. Holan 1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 2:11), Szitai/Abel - Hoffmann/Jobst 3:0 (11:4, 11:5, 11:6), Flicek - P. Holan 3:0 (11:7, 11:9, 11:7), Javurek - J. Holan 3:0 (11:9, 11:6, 11:4), Szitai - Hoffmann 3:0 (12:10 16:14, 11:6), Herbert - Schirner 1:3 (6:11, 13:11, 4:11, 4:11), Abel - Jobst 3:0 (11:9, 11:6, 11:7), Brandtl - Puzik 3:2 (11:7, 11:7, 11:13, 2:11, 11:6), Flicek - J. Holan 2:3 (5:11, 11:5, 7:11, 12:10, 3:11), Javurek - P. Holan 2:3 (8:11, 3:11, 11:9, 11:7, 9:11), Szitai - Schirner 2:3 (11:7, 11:7, 2:11, 5:11, 8:11), Herbert - Hoffmann 3:1 (11:9, 10:12, 11:7, 11:4), Abel - Puzik 3:0 (12:10, 11:7, 11:5). gn