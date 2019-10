Zweite Niederlage für die SG Rothenkirchen

In der Gau-Oberliga 2 musste sich die Erste Mannschaft der SG Rothenkirchen beim zweiten Rundenwettkampf - trotz Heimvorteil und des Tagesbesten Daniel Bergmann mit 386 Ringen - zum zweiten Mal geschlagen geben. Die Gäste von der SG Kronach I gewannen mit 1465:1458 Ringen.

Weitere Schützen der Heimmannschaft SG Rothenkirchen I waren Stephan Jungkunz (367), Markus Haderlein (353) und Hubert Ringlstettert (352).

Die SG Kronach trat mit den Schützen Marc Jungkunz (385), Tim Förster (375), Alina Müller (364) und Alexander Rösch (341) in der Schießanlage in Rothenkirchen an. Der nächste Gegner der SG Rothenkirchen I ist am Freitag, 25. Oktober, die SG Schwürbitz II.

Die besten zehn Schützen der GOL 2: 1. Daniel Bergmann (386, SG Rothenkirchen I), 2. Marc Jungkunz (385, SG Kronach I), 3.Michael Morand (384, SH Stockheim I, 4. Kahled Jakob (SG Schwürbitz II), 5. Sarah Neubauer (380, SG Tettau I), 6. Miriam Hanuschke (377, SG Tettau I), Markus Müller (377, SH Stockheim I, 8. Tim Förster (375, SG Kronach I), Anna Knabner (375, SG Tettau I), 10. Florian Bauer (374, SG Ludwigsstadt II).

Gauklasse 3

In der Gauklasse 3 hatten es die Jugendlichen der SG Rothenkirchen II mit den Gästen aus Vogtendorf zu tun. Wie in der letzten Runde ließen sie die Gastschützen weit hinter sich und gewannen ihren Heimkampf mit 1430:1289 Ringen.

Bester Schütze war Lukas Beetz mit 361 Ringen, ein verbesserter Bastian Tumbach (359), Julia Geiger (357) und Maximilian Welsch mit guten 353 Ringen.

Die Gäste waren mit Peter Frisch (304), Martin Sauerwein (339), Benedikt Nusshardt (317) und einem verbesserten Jan Beyer (329) am Start.

Der nächste Gegner der SG Rothenkirchen II ist am Freitag, 25. Oktober, der starke Tabellenzweite Freischütz Ebersdorf II.

Die besten zehn Schützen der Gauklasse 3: 1. Alexander Ehrsam (384, SV Burggrub I), 2. Florian Opel (374, FS Ebersdorf II), 3. Marcel Machold (364, FS Ebersdorf), 4. Lukas Beetz (361, SG Rothenkirchen II), 5. Joachim Schirmer (359, SG Pressig II), Bastian Tumbach (359, SG Pressig II), 7. Julia Geiger (357, SG Rothenkirchen II), 8. Harald Bauer (353, FS Ebersdorf), Maximilian Welsch (353, SG Rothenkirchen II), 10. Laura Beez (352, SG Pressig II). eh