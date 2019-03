Zweite Fastenpredigt in der Basilika

Die Fastenpredigten in der Basilika gehen den Spuren des Lukasevangeliums nach. "In der Lebens- und Glaubensschule des Evangelisten Lukas" - so lautet das Leitwort. Das Thema der zweiten Fastenpredigt von Pater Heribert Arens am Sonntag, 24. März, lautet "Aufatmen durch Vergebung - Lukas, der Evangelist mit Herz für die Sünder". Die Predigt wird bei einer fastenzeitlichen Vesper gehalten, Beginn ist um 14 Uhr. red